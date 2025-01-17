Меню
Чем закончится сериал «Гюльджемаль»?

Чем закончится сериал «Гюльджемаль»?

17 января 2025
Наш ответ:

«Гюльджемаль» — турецкий мелодраматический сериал, вышедший в 2023 году. Сезон состоит из 13 эпизодов. В центре сюжета — парень по имени Гюльджемаль, который много лет назад вместе со своей сестрой Гюлендам был брошен матерью по имени Зафер, которая сбежала с возлюбленным. Детям пришлось расти в тяжелых условиях. Возмужав, Гюльджемаль добился успеха и разбогател, но в то же время стал хладнокровным и безжалостным. Гюльджемаль решает найти мать и отомстить ей. Однако в дело вмешивается девушка Дева, чью жизнь Гюльджемаль рушит во имя Гюлендам. Заканчивается сериал тем, что Гюльджемаль все-таки женится на Деве, но в дальнейшем он вновь подверг ее шантажу и угрозам. Гюлендам вышла замуж за юриста Мерта. Зафер обнищала, как того и хотел Гюльджемаль, но Гюлендам в итоге перешла на ее сторону. Дева оказалась дочерью врага Гюльджемаля. Оставшись один, Гюльджемаль спросил у матери, любила ли она его когда-нибудь. Получив отрицательный ответ, он прыгнул с обрыва. Проходит пять лет. Все счастливы без Гюльджемаля, хотя Зафер и Дева не верят, что он погиб. Арман и Ипек ожидают ребенка, Дева воспитывает сына от Гюльджемаля, а у Мерта и Гюлендан появилась дочь. Герои с теплом вспоминают Гюльджемаля и утверждают, что скучают по нему. Гюльджемаль возвращается в город и встречается на детской площадке с сыном. Мальчик узнает отца. В это же время Дева организует выставку своих картин, на которых запечатлела свою любовь к Гюльджемалю. Сериал заканчивается счастливо.

Гюльджемаль
Гюльджемаль драма, мелодрама
2023, Турция
