Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Гражданская жена»?

Чем закончится сериал «Гражданская жена»?

Олег Скрынько 7 августа 2025 Дата обновления: 7 августа 2025
Наш ответ:

«Гражданская жена» — российский мелодраматический мини-сериал, вышедший в 2018 году. Ныне фильм доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре «Смотрим». Это история об Ане Неунываловой, которая рано осталась без родителей и была вынуждена расти в детском доме. После всех бед уже совершеннолетняя Аня сошлась с завидным женихом Павлом. Они собираются пожениться, но мать и брат Павла против. Козни против пары приводят к аварии, в которой погибает Павел, а беременная Аня остается одна без дома и денег.

Заканчивается сериал счастливо. Выясняется, что Павел оставил ей 25% акций своей компании. Благодаря помощи друзей Ане удается уладить вопросы по поводу жилья и опеки над своим ребенком. Также Аня обретает нового возлюбленного в лице Максима.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гражданская жена
Гражданская жена мелодрама
2018, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше