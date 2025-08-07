Чем закончится сериал «Гражданская жена»?

Наш ответ:

«Гражданская жена» — российский мелодраматический мини-сериал, вышедший в 2018 году. Ныне фильм доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре «Смотрим». Это история об Ане Неунываловой, которая рано осталась без родителей и была вынуждена расти в детском доме. После всех бед уже совершеннолетняя Аня сошлась с завидным женихом Павлом. Они собираются пожениться, но мать и брат Павла против. Козни против пары приводят к аварии, в которой погибает Павел, а беременная Аня остается одна без дома и денег.



Заканчивается сериал счастливо. Выясняется, что Павел оставил ей 25% акций своей компании. Благодаря помощи друзей Ане удается уладить вопросы по поводу жилья и опеки над своим ребенком. Также Аня обретает нового возлюбленного в лице Максима.