Чем закончится сериал "Граф Монте-Кристо"?

Наш ответ:

Сериал «Граф Монте-Кристо», вероятно, будет следовать букве оригинального романа, завершившегося следующим образом:



В финале истории граф Монте-Кристо, разобравшись с врагами и раскрыв их преступления, понимает, что месть не приносит истинного удовлетворения. Он прощает некоторых из тех, кто причинил ему зло, и помогает невинным, ставшим жертвами его возмездия. Граф отдает свое огромное состояние людям, которым хочет помочь, и покидает Францию. Он оставляет Валентина и Максимилиана, влюбленных, которые теперь могут быть счастливы вместе, даря им новую надежду. Сам он уходит в неизвестность с Гайдой, девушкой, которая любит его. В его последних словах звучит философия: только вера и терпение могут дать человеку силы пережить всё и найти свой путь к свободе и покою.