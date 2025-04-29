Меню
Чем закончится сериал "Город тайн"?

Чем закончится сериал "Город тайн"?

Олег Скрынько 29 апреля 2025 Дата обновления: 29 апреля 2025
Наш ответ:

5 августа 2024 года на платформе ИВИ вышли все 16 серий сериала «Город тайн», а год спустя нашумевшая отечественная новинка добралась до телеэкранов.

Напомним вам о том, как закончился детектив с непредсказуемым сюжетом. История разворачивается вокруг следователя СК Алексея Платова, который, не испытывая эмоций, ведёт расследование серии коррупционных дел. Вместе с напарниками ему удаётся вывести на чистую воду влиятельных людей. Главного фигуранта — бизнесмена, связанного с властями, арестовывают благодаря компромату, предоставленному его зятем, который позже кончает с собой. Платов получает предложение работы в Москве, а его коллега Полина Лаврова возвращается в СК и зовёт его закончить начатое дело.

