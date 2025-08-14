Меню
Чем закончится сериал "Горько-соленое море любви"?

Чем закончится сериал "Горько-соленое море любви"?

14 августа 2025
Наш ответ:

«Горько-соленое море любви» — сериал 2023 года, вышедший на телеканале «Россия 1»

Чем заканчивается сериал «Горько-соленое море любви»

После ухода мужа Валерия, который забрал из дома всё ценное и ушёл к другой женщине, массажистка Татьяна Гордеева решает, что поездка к морю пойдёт на пользу не только её болезненному сыну Саше, но и ей самой.

В Турции она знакомится с обаятельным владельцем отеля Акифом, однако отдых омрачается трагедией — Саша падает с обрыва и получает тяжёлую травму. На лечение требуется крупная сумма, и Татьяна принимает предложение Акифа ухаживать за его вздорной матерью Эдже, от которой сбежали все помощники. Женщина находит к ней подход, но вскоре из-за интриг новой сиделки Златы вынуждена уйти.

Злата, влюблённая в Акифа, планирует избавиться от Эдже, но её попытка отравления раскрывается, и её арестовывают. Операция Саши проходит успешно, он идёт на поправку. Акиф понимает, что несправедливо поступил с Татьяной, и предлагает ей стать его женой. Она соглашается, и пара остаётся вместе, а Валерий уезжает ни с чем.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Горько-соленое море любви
Горько-соленое море любви мелодрама
2023, Россия
0.0
