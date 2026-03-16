Чем закончится сериал «Горький шоколад»?

«Горький шоколад» — российский мелодраматический сериал, вышедший на телеканале «Домашний» в 2026 году.

О чем сериал

В центре сюжета — Соня Мельникова, которая проживает в провинциальном городке с матерью. Однажды становится известно, что она — приемная дочь. Тогда Соня отправляется в Неречинск, чтобы найти биологических родителей. Туда же прибывает бизнесмен из Москвы Борис Протасов с приемным сыном Олегом. Выясняется, что судьбы Сони и Олега связаны. Соня находит женщину, которая является ее настоящей матерью. Однако женщина ей не рада. Соня собирается уехать, но Олег просит ее остаться и помочь ему разгадать тайну гибели его родителей.

Чем закончился сериал?

В концовке Протасов подстрекает Катю убить Соню на заводе. Туда внезапно врываются Демидом и Олег. Раздается стрельба. Костя получает ранение. Соня плачет и называет его отцом. Спустя время Костя выздоравливает и пращднует свой день рождения в семейном кругу. Случай на заводе изменил его. Теперь у него двое дочерей. Oлeг и Coня ocтaютcя нa фaбpикe, a Aня c Aндpeeм coбиpaютcя в столицу зaнимaтьcя музыкoй. Oлeг пpизнaeтcя Coнe, чтo нaкoнeц oбpeл нacтoящую ceмью, a Coня дает понять, что беременна.