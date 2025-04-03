Меню
Чем закончится сериал "Горький нектар"?

Чем закончится сериал "Горький нектар"?

Олег Скрынько 3 апреля 2025 Дата обновления: 3 апреля 2025
Наш ответ:

Сериал «Горький нектар» завершился следующим образом:

Бизнес-леди Ирина Тропинина живёт работой, пока трагическая авария не переворачивает её жизнь. Она винит себя в гибели Ады Федоровой, но следствие устанавливает, что погибшая сама выехала на встречную полосу. Ирина пытается помочь её семье, но вдовец Илья ненавидит её. Потеряв работу, она устраивается няней к сыну Федорова, скрывая свою личность. Постепенно между ней и Ильёй возникает симпатия. Тем временем выясняется, что Аду убили — её тормоза были испорчены. В расследовании всплывает имя первой жены Ильи, Алины. Одержимая ревностью, она похищает Ирину и пытается избавиться от неё. Федоров спасает возлюбленную, а Алина погибает. В финале все тайны раскрыты, а Илья и Ирина остаются вместе.

Горький нектар
Горький нектар мелодрама
2025, Россия
