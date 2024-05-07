Чем закончится сериал "Горький 53"?

Меню
Олег Скрынько 7 мая 2024 Дата обновления: 7 мая 2024
Наш ответ:

Иван, уходя от преследования, соглашается на сделку с Найдовским: алмаз в обмен на амнистию для себя и своих сторонников. Он решает сместить внимание Горелика на себя, устроив перестрелку, но спасает Лиду. Горелик, узнав о романе Астафьева с женой Шведова, похищает Лиду. Найдовский выполняет свою часть сделки, но Астафьев меняет планы из-за похищения. Он отдает алмаз Горелику, но спасает Лиду и сражается с бандитами вместе с милицией. По окончании перестрелки Астафьев предлагает Лиде стать его женой и передает алмаз Найдовскому, чтобы спасти ее. Найдовский останавливает Шведова, который хочет убить Астафьева.

