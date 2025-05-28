Меню
Чем закончится сериал "Гипнозис"?

Чем закончится сериал "Гипнозис"?

Олег Скрынько 28 мая 2025 Дата обновления: 28 мая 2025
Наш ответ:

«Гипнозис» — российский супергеройский сериал, вышедший в онлайн-кинотеатре Okko в 2025 году. В центре сюжета — трое друзей, каждый из которых обладает сверхъестественными способностями. Благодаря этим талантам главные герои сделали блестящую карьеру. Так, умеющий читать мысли Белозеров стал необычайно востребованным частным детективом, видящий будущее Орехов — выдающимся адвокатом, а священник Григорий, прозревающий прошлое людей, добился необычайного признания среди своих прихожан. Однако однажды в жизнь троицы вмешивается некто, стремящийся отомстить за то, что они сделали много лет назад.

В восьмой и заключительной серии сезона становится известно, кто такой Пескунов и в чем состояла его мотивация. Также происходит крутой сюжетный поворот: препараты, подготовленные главными героями, не производят ожидаемый эффект. Коряковский похищает дочь Григория, чтобы заманить героев в ловушку. В итоге все заканчивается хорошо, но Белозеров внезапно погибает от рук загипнотизированной женщины. Судя по всему, сериал получит второй сезон.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гипнозис
Гипнозис мистика, триллер
2025, Россия
0.0
