Чем закончится сериал «Галка»?

Наш ответ:

«Галка» — российский мелодраматический сериал, состоящий из двенадцати эпизодов. Премьера состоялась в апреле 2024 года. Главная героиня — 23-летняя медсестра по имени Галина, которую окружающие именуют Галкой. Девушка вела счастливую жизнь до тех пор, пока не раскрыла страшную тайну своего происхождения. Она выясняет, что воспитавшие ее люди не являются ее родителями. Тогда Галка решает разыскать своих биологических мать и отца, чтобы разобраться в своей судьбе. Выясняется, что в роддоме новорожденную Галю поменяли местами с другой девочкой. Галка находит дом своих настоящих родителей и свою ровесницу, которую они воспитали как свою дочь. Александр Николаевич, отец Галки, оказывается богачом, тогда как ее мать умерла три года назад. Галка устраивается сиделкой в дом своего отца, чтобы ухаживать за больным Кириллом, своим братом.



В последней серии Галку похищают бандиты. Александр Николаевич узнает, что она является его дочерью. Вместе с Сергеем и Мариной он находит и освобождает Галку. Жизнь главной героини налаживается. Галка сходится с Сергеем. Кирилл выздоравливает.