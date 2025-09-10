Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Фиктивный брак»?

Чем закончится сериал «Фиктивный брак»?

Олег Скрынько 10 сентября 2025 Дата обновления: 10 сентября 2025
Наш ответ:

«Фиктивный брак» — российский мелодраматический мини-сериал из четырех сезонов, вышедший на телеканале «Домашний» 10 сентября 2024 года. Также шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви».

О чем сериал

Главная героиня — витальная и амбициозная Лида, которая учится на магистратуре и работает в петербургском Модном доме. Родители Лиды владеют небольшой фабрикой по производству ткани, но девушка стремится развить семейный бизнес. Чтобы попасть на стажировку за границей, Лида оформляет фиктивный брак с нуждающимся в деньгах Алексеем. Но стажировку приходится отменить, поскольку у отца случается инфаркт. Лида получает бразды правления на фабрике, а затем знакомится с Игорем. Молодые люди влюбляются друг в друга, но не могут пожениться, поскольку формально Лида уже замужем. Она берется отыскать своего фиктивного мужа, который уехал в геологическую экспедицию.

Что будет в конце

Лица узнает, что Игорь — обманщик и изменщик. Вместе с отцом она идет к нему и объявляет, что свадьба отменяется. Вернувшись после этого домой, Лида встречается с Алексеем. Он поспешил к Лиде после того, как узнал, что ее свадьба не состоится. Алексей делает Лиде предложение, она соглашается.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше