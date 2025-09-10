Чем закончится сериал «Фиктивный брак»?

Наш ответ:

«Фиктивный брак» — российский мелодраматический мини-сериал из четырех сезонов, вышедший на телеканале «Домашний» 10 сентября 2024 года. Также шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви».

О чем сериал

Главная героиня — витальная и амбициозная Лида, которая учится на магистратуре и работает в петербургском Модном доме. Родители Лиды владеют небольшой фабрикой по производству ткани, но девушка стремится развить семейный бизнес. Чтобы попасть на стажировку за границей, Лида оформляет фиктивный брак с нуждающимся в деньгах Алексеем. Но стажировку приходится отменить, поскольку у отца случается инфаркт. Лида получает бразды правления на фабрике, а затем знакомится с Игорем. Молодые люди влюбляются друг в друга, но не могут пожениться, поскольку формально Лида уже замужем. Она берется отыскать своего фиктивного мужа, который уехал в геологическую экспедицию.

Что будет в конце

Лица узнает, что Игорь — обманщик и изменщик. Вместе с отцом она идет к нему и объявляет, что свадьба отменяется. Вернувшись после этого домой, Лида встречается с Алексеем. Он поспешил к Лиде после того, как узнал, что ее свадьба не состоится. Алексей делает Лиде предложение, она соглашается.