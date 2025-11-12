Чем закончится сериал "Если король проиграет"?

«Если король проиграет» — турецкий мелодраматический сериал, стартовавший в 2025 году.

В финале положение осложнялось тем, что Озлем и Хандан до встречи с Кенаном были лучшими подругами, но теперь им пришлось скрывать свои чувства, вступив в борьбу за его сердце. Сделав выбор в пользу Ханы, Кенан женится на ней, однако после свадьбы их отношения дают трещину. Мужчина проводит время с друзьями, а Озлем, решив нанести удар, раскрывает Хандан правду о своей связи с её супругом.



Разгневанная Хандан требует развода, но Кенан, напротив, готов простить её измену при условии нового начала. Расставшись с женой, он начинает отношения с Озлем, но продолжает вести привычный образ жизни, что приводит к новым ссорам и подозрениям. Ситуация усугубляется, когда в жизни Кенана появляется его очаровательная помощница Фади, а затем и другие женщины.



Вскоре Хандан сообщает ему о беременности, надеясь вернуть его, но Кенан отказывается от ребёнка. Это становится переломным моментом: все женщины, включая Фади, осознают, что он просто играет с их чувствами. Озлем, чувствуя вину перед Хандан, решает отомстить и устраивает скандал на свадьбе Кенана, но он просто уходит.



Озлем начинает новую жизнь без него, Хандан окончательно уходит, а разочарованная Фади отвергает его пустые обещания. Сериал заканчивается полным одиночеством Кенана, отвергнутого всеми женщинами, которых он так безответственно использовал.

