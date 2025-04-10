Чем закончится сериал "Эхо прошлого"?

Наш ответ:

В сериале «Эхо прошлого» у талантливого врача Александры Смоленской внезапно умирает пациент, и эта смерть кажется подозрительной. С этого момента жизнь женщины рушится: начинается следствие, муж изменяет, а лучшая подруга стремится занять её место в клинике. Александра теряет всё — семью, карьеру и даже оказывается под угрозой жизни. Единственный, кто ей помогает и поддерживает, — капитан полиции Павел, который занимается расследованием.



Развязка оказывается напряжённой. Павел получает ранение, что сильно тревожит Сашу, но в итоге он поправляется. Выясняется, что убийцей был не кто иной, как Ирма — она убила своего брата, которого винит в разрушении своей жизни. План мести она вынашивала семь лет и, по её словам, испытала облегчение после расправы. Финал для Саши — светлый: она открывает собственную лабораторию и строит счастливые отношения с Павлом.