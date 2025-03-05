Меню
Чем закончится сериал «Двойная сплошная»?

Чем закончится сериал «Двойная сплошная»?

5 марта 2025
Наш ответ:

«Двойная сплошная» — российский мелодраматический сериал, выходивший в 2015–2017 годах. Шоу состоит из двух сезонов. Главной героиней выступает Анна, которая полюбила сразу двух мужчин: романтичного Александра и спокойного Владимира. Анна никак не может выбрать кого-то одного.

Во втором сезоне Анна возвращается из больницы и решает посвятить себя благотворительному фонду, задача которого состоит в помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. Вместе с тем Анна пытается восстановить отношения с Владимиром, который стал ее мужем. Однако он утратил веру в себя, пристрастился к алкоголю и во всем упрекает Анну. В дальнейшем у Владимира появляется любовница, а Анне начинают поступать анонимные угрозы в адрес ее маленькой дочери Юли. Анна начинает расследование. Завершается сериал трагически. Шантажистом оказывается Георгий Щербаков, который в прошлом был признан виновным в изнасиловании. Он также является биологическим отцом Юли. В концовке Ольга, подруга Анны, и Юля, возвращаясь из детского сада, падают с моста. Ольга спасается, а девочка, очевидно, тонет. Анна, однако, отказывается верить в смерть дочери.

