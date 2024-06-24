Чем закончится сериал "Два берега"?

Наш ответ:

"Два берега" — свежий российский сериал, премьера которого состоялась на Первом канале 24 июня 2024 года. С первых серий он завоевал внимание зрителей благодаря захватывающему сюжету и выдающейся игре актеров. Давайте узнаем, чем завершился этот потрясающий мини-сериал:



Варя остается жива. После долгой разлуки она вновь встречается с Мишей и даёт волю своим чувствам. Беременная Ольга, подозревая связь мужа с Варей, решается на отчаянный шаг — она доносит на семью Сколчиных в НКВД, обвиняя их в укрывательстве имущества. В доме Сколчиных находят тайник с зерном, и их готовят к выселению в Сибирь. Миша умоляет отца спасти их, а Ирина угрожает поехать в ссылку за Назаром, если Сколчиных не освободят. На собрании чекист зачитывает список переселенцев, и в нем семьи Сколчиных нет.