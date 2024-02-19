Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал "Другой мужчина"?

Чем закончится сериал "Другой мужчина"?

Олег Скрынько 19 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Режиссер Денис Елеонский снял четыре серии мелодрамы под названием "Другой мужчина". В фильме сыграли Ольга Боровская (Настя), Алексей Рыжков (Михаил) и Евгений Токарев (Виталий).
Сериал завершается со следующим сюжетом: сотрудница опеки появляется у Насти и объявляет о том, что Машу придется забрать в детский дом из-за проблем в фонде. Маша сбегает. Виталий узнает, что Марина сдала Настю, и стало понятно, что и он может попасть под судебное преследование. Настя отправляется на работу к Михаилу, но ей сообщают, что он уволился и уехал к жене, но с встречей с девочкой ничего не было. Когда Настя возвращается домой, она обнаруживает Машу, которая пряталась от сотрудницы опеки. Михаил приезжает к своей жене Екатерине, которая злоупотребляет алкоголем и признается, что обвинила его в чем-то, за что он получил срок. Дальше в сюжете Настя сталкивается с различными сложностями, включая проблемы с Михаилом и Виталием, финансовые интриги и угрозы. В итоге Михаил предлагает Насте выйти за него замуж, что становится удивительным поворотом событий в жизни главной героини.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Другой мужчина
Другой мужчина мелодрама
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше