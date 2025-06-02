Чем закончится сериал "Домохозяин"?

Наш ответ:

«Домохозяин» - новинка канала СТС, которая сразу же приглянулась российской публике. Сериал продолжает выходить, поэтому концовка все еще неизвестна. Предугадать ее заранее невозможно. Развязка истории станет известна после выхода всех эпизодов первого сезона.



Напомним завязку комедии. Оперативник из Семиморска Антон Шаталин с головой ушёл в работу и совсем забыл о семье. Лишь однажды выбравшись на редкий выходной, он решает устроить семейный пикник — но именно в этот день бесследно исчезает его жена. Теперь Антону предстоит не только справляться с личной трагедией и заботой о детях и тесте, но и продолжать расследовать сложные и запутанные дела.