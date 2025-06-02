Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал "Домохозяин"?

Чем закончится сериал "Домохозяин"?

Олег Скрынько 2 июня 2025 Дата обновления: 2 июня 2025
Наш ответ:

«Домохозяин» - новинка канала СТС, которая сразу же приглянулась российской публике. Сериал продолжает выходить, поэтому концовка все еще неизвестна. Предугадать ее заранее невозможно. Развязка истории станет известна после выхода всех эпизодов первого сезона.

Напомним завязку комедии. Оперативник из Семиморска Антон Шаталин с головой ушёл в работу и совсем забыл о семье. Лишь однажды выбравшись на редкий выходной, он решает устроить семейный пикник — но именно в этот день бесследно исчезает его жена. Теперь Антону предстоит не только справляться с личной трагедией и заботой о детях и тесте, но и продолжать расследовать сложные и запутанные дела.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Домохозяин
Домохозяин комедия
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
