Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Дом Дракона»?

Чем закончится сериал «Дом Дракона»?

Олег Скрынько 4 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Дом Дракона» — американский фэнтезиный сериал, являющийся приквелом хитовой «Игры престолов». Оба проекта основаны на книжном цикле Джорджа Р. Р. Мартина. Так, «Дом Дракона» является телеадаптацией части его романа «Пламя и кровь» (первый том вышел в 2018 году).

Действие «Дома Дракона» разворачивается за 200 лет до событий, показанных в «Игре престолов». Средоточием сюжета и драматизма вновь становится неистовая борьба за власть, но на этот раз враждующими сторонами становятся две ветви могущественного семейства Таргариенов. В историю этот конфликт, вылившийся в кровавую гражданскую войну, вошел под названием Танец драконов. После смерти короля Визериса I свои притязания на Железный трон объявили принцесса Рейнира и принц Эйгон II. В результате образовались два лагеря: главным союзником Рейниры выступает принц Дэймон, тогда как в команду Эйгона вошли его мать Алисента Хайтауэр, ее отец Отто и принц Эймонд.

Ближе к концу войны на престол взошла Рейнира, убившая Отто, но она была изгнана недовольным народом. В итоге Рейнира погибает по воле Эйгона, который скормил ее своему дракону. После Эйгон оказывается тяжелой ситуации, но отказывается сдаваться, из-за чего становится жертвой отравления. Новым королем становится Эйгон III, маленький сын Рейниры. Его женят на дочери Эйгона II, тем самым объединив противоборствующие стороны. Алисента оказывается под домашним арестом, со временем сходит с ума и умирает от болезни. Таким образом, война заканчивается компромиссом.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дом дракона
Дом дракона драма, боевик, фэнтези
2022, США
6.0
Игра престолов
Игра престолов драма, приключения, фэнтези
2011, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше