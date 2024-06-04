Чем закончится сериал «Дом Дракона»?

Наш ответ:

«Дом Дракона» — американский фэнтезиный сериал, являющийся приквелом хитовой «Игры престолов». Оба проекта основаны на книжном цикле Джорджа Р. Р. Мартина. Так, «Дом Дракона» является телеадаптацией части его романа «Пламя и кровь» (первый том вышел в 2018 году).



Действие «Дома Дракона» разворачивается за 200 лет до событий, показанных в «Игре престолов». Средоточием сюжета и драматизма вновь становится неистовая борьба за власть, но на этот раз враждующими сторонами становятся две ветви могущественного семейства Таргариенов. В историю этот конфликт, вылившийся в кровавую гражданскую войну, вошел под названием Танец драконов. После смерти короля Визериса I свои притязания на Железный трон объявили принцесса Рейнира и принц Эйгон II. В результате образовались два лагеря: главным союзником Рейниры выступает принц Дэймон, тогда как в команду Эйгона вошли его мать Алисента Хайтауэр, ее отец Отто и принц Эймонд.



Ближе к концу войны на престол взошла Рейнира, убившая Отто, но она была изгнана недовольным народом. В итоге Рейнира погибает по воле Эйгона, который скормил ее своему дракону. После Эйгон оказывается тяжелой ситуации, но отказывается сдаваться, из-за чего становится жертвой отравления. Новым королем становится Эйгон III, маленький сын Рейниры. Его женят на дочери Эйгона II, тем самым объединив противоборствующие стороны. Алисента оказывается под домашним арестом, со временем сходит с ума и умирает от болезни. Таким образом, война заканчивается компромиссом.