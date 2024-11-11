Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Дикарка 2»?

Чем закончится сериал «Дикарка 2»?

Олег Скрынько 11 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Дикарка 2» — продолжение мелодраматического сериала «Дикарка». Оба сезона, вышедшие на канале ТВЦ, доступны подписчикам онлайн-кинотеатра «Иви». Это история девушки по имени Соня, которая выросла в тайге вдали от современной жизни. Воспитанием Сони занимался ее отец, который некогда решил покинуть цивилизацию. Когда же родитель понял, что умирает, он наказал дочери вернуться к людям, получить образование и работу, а также обрести друзей и создать семью. Соня следует воле отца и перебирается в город. Адаптируясь к новым обстоятельствам, Соня выясняет, что ее отец ушел в тайгу не без оснований. Героиня берется раскрыть тайны о своем прошлом, чтобы разобраться в настоящем.

Второй сезон заканчивается тем, что Соня и доктор Савельев спасают детей, которые с Ларисой оказались в ловушке, отправившись в поход. Кроме того, главная героиня мирится с Ларисой. После этих событий Савельев предлагает Соне руку и сердце. Она соглашается на брак.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дикарка 2
Дикарка 2 детектив
2024, Россия
0.0
