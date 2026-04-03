Чем закончится сериал "Дети перемен"?

«Дети перемен» — криминальная сага российского производства, посвященная лихим девяностым.

Каким получился финал второго сезона

Второй сезон сериала «Дети перемен» заканчивается следующим образом. Восьмая серия стала кровавой развязкой войны между Флорой и Петром. Кульминация — обмен: Пётр требовал компромат в обмен на Веру, но Флора заявила, что та давно мертва. Тогда Пётр ударил мать ножом в живот, лишив её не только здоровья, но и будущего ребёнка от убитого любовника Джина. Смертельно раненая Флора выстрелила и убила сына. Перед смертью на руках у Юры Пётр признался, что это он застрелил их общего друга — милиционера Виктора.



Флора выжила, но потеряла всё: сыновей, любовника, ребёнка, а Лаша, вставший с инвалидного кресла, ушёл от неё. Юра остался один, его мир рухнул. Руслана нокаутировали на ринге, девушка Снежана бросила его, обвинив Флору в убийстве своего отца. Лева-Эйнштейн, только что обретший любовь Снежаны, погиб от рук Петра. Никто не вышел победителем — эпоха девяностых пожрала всех.