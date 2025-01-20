Чем закончится сериал "День шакала"?

Наш ответ:

В финале «Дня шакала» Бьянка и её напарник Винс Пайн выходят на след Шакала, задержав его шурина Альваро. Они направляются в дом преступника и замечают, как его жена Нурия садится в такси с младенцем. Бьянка предполагает, что Нурия сбегает от опасного мужа, и решает дать ей уйти. Однако вскоре Шакал возвращается домой, раненый после неудачной попытки похищения. Узнав, что жена его бросила, он впадает в ярость. Бьянка и Винс, казалось бы, получают шанс взять ситуацию под контроль, но всё резко оборачивается против них.



Альваро случайно возвращается домой и становится жертвой: Бьянка стреляет в него, не подозревая, что шум привлечёт внимание Шакала. Тот скрывается в тайнике за зеркальной стеной спальни. Бьянка едва не находит укрытие, но теряет его из виду. Используя знание дома, Шакал устраивает засаду и убивает обоих агентов. Смерть Бьянки шокирует зрителей, ведь она была ключевым персонажем сериала, чья история и мотивы раскрывались на протяжении всего повествования. Финальная сцена, где её неподвижное тело лежит на полу, завершает трагический финал.