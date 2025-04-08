Чем закончится сериал «День расплаты»?

«День расплаты» — российский мелодраматический мини-сериал, вышедший 29 августа 2018 года. Сезон включает четыре эпизода. Длительность каждого — 45 минут. Ныне сериал доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и «Смотрешка», на сайте телеканала «Домашний», а также на платформе «VK Видео».



В концовке фильма Катя по SMS договаривается о встрече с Яной и Сашей в заброшенном пансионате «Апельсин». Там же Яна находит пистолет. Затем Яна и Саша находят Катю, которая привязана к стулу. Яна передает пистолет Саше и бросается помочь Кате. Однако Саша не доверяет Яне, наставляет на нее пистолет и приказывает развязать Кате рот. Выясняется, что к Кате прикреплена бомба с часовым механизмом. Героини гадают, какой провод надо перерезать, чтобы обезвредить взрывчатку. Яна перерезает два провода, но отсчет не останавливается. На место прибывают Прозоров и Конотопов. Происходит взрыв. Катя, Яна и Саша, очевидно, погибают.