Чем закончится сериал «Дело было на Кубани»?

«Дело было на Кубани» — российский драматический сериал, вышедший в 2011 году. Сезон состоит из восьми эпизодов. Продолжительность каждого — 50 минут. Ныне сериал доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Иви» и «Кинопоиск».



По сюжету молодой лесник Григорий Лютый стремится стать фермером и взять в жены Кристину. В то же время, отучившись в Москве, в станицу возвращается сын местного богача Дмитрий Крутов, который тоже влюблен в Кристину. Крутов при помощи приятелей похищает Кристину. Позже Григорий находит их у реки и избивает Крутова. Татьяна, сестра Кристины, влюблена в Григория. Она открывает ему свои чувства. Крутов решает отомстить Григорию. Его избивают и бросают в камыши. Сосед находит Григория и привозит его в больницу. Григорий выздоравливает и решает не заявлять на нападавших.



В станице появляется художник Максим Загребельный, написавший откровенный портрет Кристины. Это полотно становится причиной конфликта между Григорием и Максимом. Позже конфронтация также возникает между Максимом и Крутовым. В результате стычки Максим погибает. Крутов признается в этом влиятельному отцу. Тот обустраивает дело так, словно Максима убил Григорий. Григория осуждают за это преступление. Отбыв 14 лет в тюрьме, Григорий возвращается в родные края. Кристина давно вышла замуж за другого мужчину, а Татьяна ныне с Крутовым. Сам Крутов теперь руководит городской администрацией. Григорий встречается со своим 13-летним сыном. На помощь Григорию неожиданно приходит участковый Заграй, муж Кристины.



Заграй инициирует расследование с целью вывести на чистую воду Крутова и доказать, что Максима убил он. Заграй также привлекает к делу криминального авторитета Вырву. Тем временем Татьяна решает уехать из станицы. В ярости Крутов оглушает Григория и поджигает его хутор. Григорию удается пережить пожар. Он также выносит бесчувственную Татьяну, которую полюбил. Кажется, она умерла, но в итоге девушка приходит в себя. Жителям станицы становится ясно, что Максима на самом деле убил Крутов. Заканчивается сериал идиллической сценой, в которой Татьяна сообщает Григорию о том, что она ждет от него ребенка.