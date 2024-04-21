Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Дела житейские»?

Чем закончится сериал «Дела житейские»?

Олег Скрынько 21 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Российский детективный сериал на бытовую тематику «Дела житейские» состоит из четырех сезонов по четыре эпизода в каждом. Первый сезон вышел в 2022 году, тогда как остальные три — в 2023 году. Главной героиней является Вера Филатова, работающая в социальной службе. Она помогает пребывающим в непростых жизненных ситуациях людям. Параллельно она справляется с трудностями в собственной жизни.

В четвертом сезоне Вера помогает мужчине по имени Иван, чью квартиру то и дело затапливает, а также жильцам дома, из которого кто-то бросает яблоки в прохожих. История с затоплениями едва не оканчивается фатально для Ивана из-за неисправности водопроводной системы, но мужчина был спасен аптекаршей Ларисой. В дальнейшем они стали парой. Что до бросаемых яблок, то выясняется, что фрукты летят из квартиры больного старика Льва Семеновича. На видеозаписи видно, что бросает яблоки девочка, но в квартире Льва Семеновича нет детей. Оказывается, что проказницей является дочь женщины, которая работает сиделкой Льва Семеновича. Сюжетная линия самой Веры заканчивается тем, что она сходится с Константином. Кроме того, обнаруживается, что Саша не является ее биологическим сыном.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дела житейские-4
Дела житейские-4 мелодрама
2023, Россия
0.0
Дела житейские
Дела житейские детектив, мелодрама
2022, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше