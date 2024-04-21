Чем закончится сериал «Дела житейские»?

Наш ответ:

Российский детективный сериал на бытовую тематику «Дела житейские» состоит из четырех сезонов по четыре эпизода в каждом. Первый сезон вышел в 2022 году, тогда как остальные три — в 2023 году. Главной героиней является Вера Филатова, работающая в социальной службе. Она помогает пребывающим в непростых жизненных ситуациях людям. Параллельно она справляется с трудностями в собственной жизни.



В четвертом сезоне Вера помогает мужчине по имени Иван, чью квартиру то и дело затапливает, а также жильцам дома, из которого кто-то бросает яблоки в прохожих. История с затоплениями едва не оканчивается фатально для Ивана из-за неисправности водопроводной системы, но мужчина был спасен аптекаршей Ларисой. В дальнейшем они стали парой. Что до бросаемых яблок, то выясняется, что фрукты летят из квартиры больного старика Льва Семеновича. На видеозаписи видно, что бросает яблоки девочка, но в квартире Льва Семеновича нет детей. Оказывается, что проказницей является дочь женщины, которая работает сиделкой Льва Семеновича. Сюжетная линия самой Веры заканчивается тем, что она сходится с Константином. Кроме того, обнаруживается, что Саша не является ее биологическим сыном.