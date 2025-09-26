Меню
Чем закончится сериал «Даниловский тупик»?

Чем закончится сериал «Даниловский тупик»?

Олег Скрынько 26 сентября 2025 Дата обновления: 26 сентября 2025
Наш ответ:

«Даниловский тупик» — российский мелодраматический сериал, вышедший на телеканале «Россия». Также шоу доступно в онлайн-кинотеатре «Смотрим».

О чем сериал

Главной героиней выступает одаренная художница Елена Данилова, у которой жизнь складывается как нельзя лучше: у нее есть любимый муж Сергей, обожаемый сын Егор, а также комфортабельный дом. Когда Сергей получил новую должность на работе, он стал все чаще проводить время вдали от семьи. Однажды он сообщает Лене, что решил уйти к своей секретарше Насте. Сергей в ходе развода забирает у Лены опеку над сыном. Неожиданно Настя предлагает Лене свою помощь, обещая помочь в суде. Лене удается вернуть Егора, но вскоре Настя пропадает, а Лену вызывают на допрос.

Что будет в конце?

Лена и Антон узнают, что никакого Захара не существует, но есть Дмитрий Захаров. Лена проведывает Настю в больнице и показывает ей фото Дмитрия. Настя говорит, что не знает, тот ли этот человек, который на нее напал. Следователь показывает Лене видео с камеры наблюдения — становится ясно, что не Сергей атаковал Настю, поэтому Сергея отпускают. При этом Сергея подставляют на работе, он лишается своего достатка. Кто-то отравляет Сергея психотропными веществами, а Лена и Антон отправляют его в больницу. Выясняется, что Дмитрий — родственник Насти. Они действовали сообща. Дмитрия и Настю арестовывают, а Лена и Антон становятся парой.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Даниловский тупик
Даниловский тупик мелодрама
2025, Россия
0.0
