Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал "Далекий город"?

Чем закончится сериал "Далекий город"?

Олег Скрынько 18 марта 2025 Дата обновления: 18 марта 2025
Наш ответ:

«Далекий город» - турецкий мелодраматический серил, который стартовал в 2024 году и продолжает выходить по сей день. Народный хит далек от завершения, поэтому заранее предсказать финал невозможно.

Алья Альборо жила счастливой жизнью в Канаде с мужем Бораном и их пятилетним сыном. Однако трагедия разрушила её мир — Боран погиб в автокатастрофе. Чтобы похоронить его по традициям, женщина отправляется в Турцию, в старинный город Мардин, где живёт семья мужа. Но вскоре Алья понимает, что оказалась в ловушке: родственники Борана — влиятельный мафиозный клан, ведущий войну с местными бандитами, — не собираются отпускать её с сыном. По их законам, мальчик должен расти среди семьи отца. Алья решает бороться за свободу и готова на всё — даже на отчаянный побег, рискуя вступить в схватку с опасными преступниками.

Далекий город
Далекий город драма
2024, Турция
9.0
