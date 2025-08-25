Меню
Чем закончится сериал "Чужой ребенок"?

Олег Скрынько 25 августа 2025 Дата обновления: 25 августа 2025
Наш ответ:

«Чужой ребенок» — отечественный мелодраматический сериал, вышедший на телеканале Домашний в 2020 году.

Чем закончится сериал «Чужой ребенок»

Яна возвращается на родину и стремится увидеть сына. Но разговор мальчика о Татьяне вызывает в ней ревность и раздражение. Михаил идет к бывшей супруге, и та объясняет, что ради ребенка нужно научиться мириться с обстоятельствами. Постепенно между ними вновь возникает теплота и доверие. Яна же возвращается к работе, где коллеги принимают ее с радостью, а Славика на время снова берет под опеку Татьяна. В этот момент в жизни Яны появляется новый ухажер Илья, который, из-за тяжелого детства в детдоме, относится к детям с недоверием.

Женщина скрывает от него существование сына и принимает дорогие подарки, включая машину. Между тем мальчик признается Татьяне, что скучает по ней больше, чем по матери. Михаил видит, что ребенку с Таней комфортнее, и продолжает заботиться о сыне, понимая, что ему нужна материнская любовь. Отношения между Яной и Ильей крепнут, она готовится к свадьбе, а Миша тем временем осознает, что чувства к Татьяне не угасли.

Ситуация меняется после трагедии — автомобиль Яны с Славиком попадает в аварию. Мальчику требуется переливание крови, и тогда открывается правда: Михаил не является его биологическим отцом. Ребенка помещают в реанимацию, а Яна, боясь потерять жениха, скрывает от Ильи правду. Позже Михаил требует объяснений, и Татьяна заявляет, что готова заменить мальчику мать. Яна соглашается отказаться от прав на сына, а Баратовы официально становятся его родителями.

В финале Илья, готовясь к свадьбе, узнает об этом поступке и не может простить Яне предательства. Он признается, что сумел бы принять ребенка, несмотря на собственное прошлое. Яна понимает, что потеряла всё. Сериал завершается сценой, где Славик называет Татьяну мамой, а она вместе с Михаилом становится частью его новой счастливой семьи.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чужой ребенок
Чужой ребенок мелодрама
2020, Россия
0.0
