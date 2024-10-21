Чем закончится сериал «Чужие люди»?

Наш ответ:

«Чужие люди» — российский мелодраматический мини-сериал телеканала «Домашний», состоящий из четырех эпизодов. Премьера состоялась 15 октября 2024 года. Это история о девушке Вере, которая беременна от любимого мужчины Михаила и собирается за него замуж. Однако идиллия рушится, когда выясняется, что избранник Веры уже женат и имеет двоих детей. Во время ссоры Михаил поднимает руку на Веру, поскольку считает, что она его шантажирует. Вера теряет ребенка из-за стресса и лишается возможности зачать еще одного ребенка. Пережить этот тяжелейший период Вере помогает ее школьный друг Слава. Он знакомит Веру со своим сыном Игнатом, который скорбит по погибшей матери. В итоге Вера и Слава решают жить вместе — пусть не по любви, но ради Игната. Эта попытка оборачивается неудачей, поскольку Вера и Слава остаются друг для друга чужими людьми. В то же время Михаил не может забыть Веру. Он предлагает Вере возобновить отношения, обещая посодействовать развитию карьеры Славы. Получив отказ, Михаил пытается погубить Славу. В этот момент Вера осознает, что Слава ей дорог. Заканчивается сериал тем, что Слава и Вера влюбляются друг в друга.