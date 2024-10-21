Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Чужие люди»?

Чем закончится сериал «Чужие люди»?

Олег Скрынько 21 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Чужие люди» — российский мелодраматический мини-сериал телеканала «Домашний», состоящий из четырех эпизодов. Премьера состоялась 15 октября 2024 года. Это история о девушке Вере, которая беременна от любимого мужчины Михаила и собирается за него замуж. Однако идиллия рушится, когда выясняется, что избранник Веры уже женат и имеет двоих детей. Во время ссоры Михаил поднимает руку на Веру, поскольку считает, что она его шантажирует. Вера теряет ребенка из-за стресса и лишается возможности зачать еще одного ребенка. Пережить этот тяжелейший период Вере помогает ее школьный друг Слава. Он знакомит Веру со своим сыном Игнатом, который скорбит по погибшей матери. В итоге Вера и Слава решают жить вместе — пусть не по любви, но ради Игната. Эта попытка оборачивается неудачей, поскольку Вера и Слава остаются друг для друга чужими людьми. В то же время Михаил не может забыть Веру. Он предлагает Вере возобновить отношения, обещая посодействовать развитию карьеры Славы. Получив отказ, Михаил пытается погубить Славу. В этот момент Вера осознает, что Слава ей дорог. Заканчивается сериал тем, что Слава и Вера влюбляются друг в друга.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чужие люди
Чужие люди мелодрама
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше