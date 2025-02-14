Чем закончится сериал «Чужая ошибка»?

Наш ответ:

«Чужая ошибка» — российский мелодраматический мини-сериал из четырех эпизодов, вышедший 12 февраля 2025 года. Это история о хирурге Кире, которую начинают постигать одно несчастье за другим. Со временем она догадывается, что за бедами стоит Алиса, новая девушка ее сына. Дело в том, что мать Алисы скончалась во время операции, которую проводила Кира. Алиса решила жестоко отомстить. Кроме того, выясняется, что Алиса — лишь марионетка, которой управляет бывшая помощница Киры по имени Даша. В прошлом Кира уволила ее за небрежное отношение к своим обязанностям.



Усилия Даши и Алисы приводят к тому, что Кира оказывается на скамье подсудимых, однако во время суда приходит следователь Олег и предоставляет доказательства ее невиновности. После Кира спасает жизнь Алисе, у которой случился острый гнойный аппендицит. Придя в себя после операции, Алиса просит прощения у Киры. Семья Киры воссоединяется — она прощает Сергея и остается с ним. Даша получает срок за клевету. У сына Киры тоже все хорошо.