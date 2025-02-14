Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Чужая ошибка»?

Чем закончится сериал «Чужая ошибка»?

Олег Скрынько 14 февраля 2025 Дата обновления: 14 февраля 2025
Наш ответ:

«Чужая ошибка» — российский мелодраматический мини-сериал из четырех эпизодов, вышедший 12 февраля 2025 года. Это история о хирурге Кире, которую начинают постигать одно несчастье за другим. Со временем она догадывается, что за бедами стоит Алиса, новая девушка ее сына. Дело в том, что мать Алисы скончалась во время операции, которую проводила Кира. Алиса решила жестоко отомстить. Кроме того, выясняется, что Алиса — лишь марионетка, которой управляет бывшая помощница Киры по имени Даша. В прошлом Кира уволила ее за небрежное отношение к своим обязанностям.

Усилия Даши и Алисы приводят к тому, что Кира оказывается на скамье подсудимых, однако во время суда приходит следователь Олег и предоставляет доказательства ее невиновности. После Кира спасает жизнь Алисе, у которой случился острый гнойный аппендицит. Придя в себя после операции, Алиса просит прощения у Киры. Семья Киры воссоединяется — она прощает Сергея и остается с ним. Даша получает срок за клевету. У сына Киры тоже все хорошо.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чужая ошибка
Чужая ошибка мелодрама
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше