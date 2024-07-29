Чем закончится сериал "Чистые"?

Наш ответ:

"Чистые" — новый драматический сериал от стриминговой платформы Wink, который стартовал 24 июня. Финал первого сезона намечен на 5 августа. Так как создатели не раскрывают подробностей сюжета, зрителям предстоит узнать, чем всё закончится, только посмотрев последний эпизод.



Давайте вспомним, о чём этот сериал. Действие разворачивается в Санкт-Петербурге в 1903 году, в мире роскоши и развлечений для мужчин и мире страха и подчинения для женщин. Ксения и Стеша работают в подпольном борделе, управляемом строгой и безжалостной женщиной. Они продают мужчинам своё тело, эмоции, флирт и иллюзию любви. Кажется, что у них нет ничего, кроме красоты. Но на самом деле, у них есть тайная сила — чистота души и стремление к свободе. Именно эта сила может изменить всё.