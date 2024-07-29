Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал "Чистые"?

Чем закончится сериал "Чистые"?

Олег Скрынько 29 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Чистые" — новый драматический сериал от стриминговой платформы Wink, который стартовал 24 июня. Финал первого сезона намечен на 5 августа. Так как создатели не раскрывают подробностей сюжета, зрителям предстоит узнать, чем всё закончится, только посмотрев последний эпизод.

Давайте вспомним, о чём этот сериал. Действие разворачивается в Санкт-Петербурге в 1903 году, в мире роскоши и развлечений для мужчин и мире страха и подчинения для женщин. Ксения и Стеша работают в подпольном борделе, управляемом строгой и безжалостной женщиной. Они продают мужчинам своё тело, эмоции, флирт и иллюзию любви. Кажется, что у них нет ничего, кроме красоты. Но на самом деле, у них есть тайная сила — чистота души и стремление к свободе. Именно эта сила может изменить всё.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чистые
Чистые триллер, драма
2024, Россия
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше