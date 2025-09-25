Меню
Чем закончится сериал «Чистосердечное призвание»?

Олег Скрынько 25 сентября 2025 Дата обновления: 25 сентября 2025
Наш ответ:

«Чистосердечное призвание» — российский мини-сериал в жанре детектива и мелодрамы.

О чем сериал

Главными героями выступают непохожие друг на друга по образу жизни и мировоззрению следователи в лице Люси Ракитиной и Стаса Ставицкого. Люся отличается честностью и скрупулезностью, а Стас — педант, который недооценивает Люсей. Она считает его мажором, а он ее называет занудой.

Что будет в конце

Во второй половине первого сезона Люся и Стас занимаются делом о пожаре в сауне, в результате чего погибли два человека. Одним из них стал только вышедший из тюрьмы Егор Голиков. Улики указывают, что преступление совершил Макар Травников, которого арестовывают. Он якобы совершает самоубийство в камере, но на самом деле его зарезали. Люся и Стас уверены, что Травникова подставили. Затем герои догадываются, что Полесский — стукач в их отделе. Выясняется, что у Егора Голикова после отсидки было много денег, но откуда у него такие богатства?

Ближе к концовке становится понятно, что в деле замешан подполковник Власов, посадивший Голикова. Люся тогда обращается за помощью к генералу Краснову. Власов работал в паре с Драгуновым. В кульминационной схватке оба злодея оказываются повержены. Именно Власов убил Голикова, поскольку тот начал его шантажировать. Финале Люся и Стас празднуют раскрытие дела в ресторане. Люся узнает, что Стас — сын Краснова, и что Стас собирается перевестись в другой округ. Люся покидает ресторан в расстроенных чувствах.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чистосердечное призвание
Чистосердечное призвание детектив
2020, Россия
0.0
