Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Чернов»?

Чем закончится сериал «Чернов»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 23 января 2025 Дата обновления ответа: 6 февраля 2025

«Чернов» — российский сериал, вышедший в 2018 году. Главным героем является майор полиции Чернов. Однажды к нему в дом врываются бандиты и тяжело ранят его жену Людмилу. Она остается в живых, но впадает в кому. Чернов берется выяснить, кто стоит за этим вопиющим преступлением, и подозревает, что это дело рук тех, кого он посадил в тюрьму. Коррумпированное начальство, однако, противится расследованию и в итоге отстраняет Чернова. Его ссылают в городок в Московской области, где он расследует разные дела. При этом жена Чернова сверхъестественным образом общается с мужем и дает ему подсказки, благодаря которым он вычисляет преступников. Заканчивается сериал тем, что Людмила выходит из комы.

Чернов
Чернов детектив, криминал, драма
2019, Россия
