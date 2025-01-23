Чем закончится сериал «Чернов»?

«Чернов» — российский сериал, вышедший в 2018 году. Главным героем является майор полиции Чернов. Однажды к нему в дом врываются бандиты и тяжело ранят его жену Людмилу. Она остается в живых, но впадает в кому. Чернов берется выяснить, кто стоит за этим вопиющим преступлением, и подозревает, что это дело рук тех, кого он посадил в тюрьму. Коррумпированное начальство, однако, противится расследованию и в итоге отстраняет Чернова. Его ссылают в городок в Московской области, где он расследует разные дела. При этом жена Чернова сверхъестественным образом общается с мужем и дает ему подсказки, благодаря которым он вычисляет преступников. Заканчивается сериал тем, что Людмила выходит из комы.