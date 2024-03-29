Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Черное солнце»?

Чем закончится сериал «Черное солнце»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 29 марта 2024 Дата обновления ответа: 6 февраля 2025

«Черное солнце» — российский детективный сериал, вышедший в онлайн-кинотеатре KION. Действие разворачивается в Выборге, куда прибывает следователь Игорь Жук. Когда в загородном лесу обнаруживается труп без кистей и рук, он осознает, что уже сталкивался с подобным в своей практике. Кроме того, случившееся под Выборгом преступление имеет связь с погибшей женой Жука. Его напарником становится оперуполномоченный капитан Евгений Чагин. Изначально между ними случается конфликт, вследствие которого Чагин отправляется в отставку, но затем они начинают работать вместе. До этого Чагин разыскивал сестру молдаванки Габи, которая пропала в том же лесу. Более того, вскоре бесследно исчезает уже сама Габи.

В финале сериала Жук и Чагин выяснили, кто стоит за чередой убийств молодых женщин. Обнаруживается, что все жертвы работали в элитном эскортном агентстве, принадлежащего Соловьеву. Соловьев был убит. Вместе с ним агентством руководили Нора и Лентулов. Похитителями Габи оказываются братья Вадим и Глеб Филипповы. Находясь в заточении, ей удается отправить сообщение Чагину. Глеб, доведенный до предела унижениями Вадима, убивает его. После Глеб с Габи в багажнике пытается сбежать, но неудачно — его ловят Жук и Чагин. Будучи арестованным, он признается в убийстве девушек, которых Вадим «заказывал» в агентстве Соловьева. Все погибшие внешне похожи на жену Вадима, которую он задушил. Кроме того, Глеб является убийцей Соловьева. Жук догадывается, что его жену убил его коллега Влад Литвинов. Будучи разоблаченным, тот совершает самоубийство.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Черное солнце
Черное солнце детектив
2024, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
Фильмы Гайдая сделали Еремину звездой, но она бросила карьеру ради США: как сейчас живет самая красивая актриса СССР
Для поклонников Стивена Кинга на HBO Max есть 3 идеальных сериала: атмосфера точно, как в книгах короля ужасов
До последних минут невозможно предугадать развязку: 3 детективных сериала с шокирующим концом
Опять «триста тридцать пять»: всю «глубину глубин» этой шутки из фильма ДМБ понимают лишь знатоки российских законов – вы из таких?
Секрет под шляпой: почему Смоляков скрывает лысину, даже когда не снимается в «Мосгазе»
Султан Сулейман никогда не любил Хюррем по настоящему: одна сцена в «Великолепном веке» подтверждает это раз и навсегда
Похоронила мужа, а вскоре и сына: судьбе роковой блондинки из «Бриллиантовой руки» не позавидуешь – цена славы оказалась слишком высока
«Муха укусила»: тест на знание цитат Мягкова - угадайте по одной фразе (в этот раз без «Иронии»)
Покорила СССР в 15 лет: Настенька из «Морозко» исчезла на пике славы — ее судьба оказалась драматичнее сказки
Худших «Трех мушкетеров» сняли в России, лучших – далеко не в СССР: в топ-10 экранизаций Дюма есть даже дорама, но нет Боярского
Усть-Марсианск, Юпитербург и Киберпатрики: ради съемок «Кибердеревни» создатели преодолели тысячи км, но Землю не покидали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше