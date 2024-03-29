Чем закончится сериал «Черное солнце»?

«Черное солнце» — российский детективный сериал, вышедший в онлайн-кинотеатре KION. Действие разворачивается в Выборге, куда прибывает следователь Игорь Жук. Когда в загородном лесу обнаруживается труп без кистей и рук, он осознает, что уже сталкивался с подобным в своей практике. Кроме того, случившееся под Выборгом преступление имеет связь с погибшей женой Жука. Его напарником становится оперуполномоченный капитан Евгений Чагин. Изначально между ними случается конфликт, вследствие которого Чагин отправляется в отставку, но затем они начинают работать вместе. До этого Чагин разыскивал сестру молдаванки Габи, которая пропала в том же лесу. Более того, вскоре бесследно исчезает уже сама Габи.



В финале сериала Жук и Чагин выяснили, кто стоит за чередой убийств молодых женщин. Обнаруживается, что все жертвы работали в элитном эскортном агентстве, принадлежащего Соловьеву. Соловьев был убит. Вместе с ним агентством руководили Нора и Лентулов. Похитителями Габи оказываются братья Вадим и Глеб Филипповы. Находясь в заточении, ей удается отправить сообщение Чагину. Глеб, доведенный до предела унижениями Вадима, убивает его. После Глеб с Габи в багажнике пытается сбежать, но неудачно — его ловят Жук и Чагин. Будучи арестованным, он признается в убийстве девушек, которых Вадим «заказывал» в агентстве Соловьева. Все погибшие внешне похожи на жену Вадима, которую он задушил. Кроме того, Глеб является убийцей Соловьева. Жук догадывается, что его жену убил его коллега Влад Литвинов. Будучи разоблаченным, тот совершает самоубийство.