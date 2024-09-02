Чем закончится сериал "Черная гора"?

"Черная гора" стала одной из главных сенсаций сезона, сразу завоевав внимание зрителей своим захватывающим сюжетом, который держал в напряжении до самого финала. В заключительном эпизоде разгадка стала ясна:



25 лет назад Дима Коробов пропал, спрятав золото в тайном месте в Черной горе. Однако, как выяснилось, он, возможно, сломал бедро и скончался, оставив свои останки в этом месте. Его друг, ныне сотрудник администрации посёлка Пашин, не стал искать Диму из-за страха перед бандитами, которые также охотились за золотом. Этот друг оказался подлым и трусливым человеком. Никита, спасённый из моря бывшим следователем Кречетом, оказался сыном пропавшего Димы. Он приехал, чтобы выяснить хоть что-то о своём отце, но во время визита в местную полицию показал полицейскому Степанчуку фотографию Черной горы, на которой тот узнал место спрятанного золота. Как выяснилось, Степанчук был главным преступником. Однако Кречет и его бывшие коллеги арестовали Степанчука прямо в больнице, когда он попытался убить пришедшего в себя Никиту.