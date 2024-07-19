Чем закончится сериал «Цена ошибки»?

«Цена ошибки» — российский мелодраматический мини-сериал из четырех эпизодов, вышедший в 2021 году. Главной героиней выступает блестящий детский нейрохирург Ольга, которая становится жертвой череды роковых происшествий. Сначала она обнаруживает, что ее муж Сергей изменяет ей с горничной Катей, причем девушка успела забеременеть. В то же время у Ольги начинаются большие проблемы на работе, потому что ее подозревают во взятках. Казалось бы, что единственным другом Ольги в этот тяжелейший период становится Николай, делающий ремонт в ее квартире. Доходит до того, что женщина влюбляется в него, но выясняется, что именно он стоит за бедами, обрушившимися на протагонистку. Но за что Николай мстит Ольге?



Ольга и Сергей запускают бракоразводный процесс. В то же время Сергей терпит неудачу на работе и вынужден заплатить внушительный штраф. Катя признается, что на самом деле не беременна. Она является сообщницей Николая. Разрушить жизнь Ольги его побудило то, что вследствие ее врачебной ошибки во время операции умер его сын. После этой трагедии Николай и его жена не смогли зачать еще одного ребенка и разошлись. Однако в действительности Ольга не виновата. Дело в том, что она взяла на себя вину своей подруги Веры. Узнав правду, Николай встретился со своей бывшей женой, ушедшей в монастырь. Она позволила ему вступить в отношения с Ольгой, которую он полюбил. Ольга и Сергей все-таки расстались. Сериал заканчивается тем, что Ольга и Николай поженились и завели общего ребенка.