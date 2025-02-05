Меню
Чем закончится сериал «Бывших не бывает»?

Чем закончится сериал «Бывших не бывает»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 5 февраля 2025

«Бывших не бывает» — сериал телеканала НТВ, в котором сочетаются криминал, драма и детектив. Первый и единственный сезон вышел в 2021 году. Главным героем выступает Илья Дементьев, работающий спасателем на роскошном кипрском курорте. Однако в далеком прошлом он в родном городе боролся с наркоманией в рамках специальной операции. Выйти из этого дела можно было только путем инсценировки собственной смерти. В итоге Илья уехал за границу. Однако из-за гибели близкого человека Дементьеву приходится вернуться в Россию. Там он узнает, что у него есть дочь Юля, которая крайне нуждается в помощи.

По ходу сюжета Дементьев вновь сталкивается с наркоторговцами. Юлю похищает банда Бутырина. Дементьев угоняет автомобиль с наркотиками, чтобы обменять товар на дочь. Юля оказывается на свободе. Выясняется, что в смерти Насти 20 лет назад виновен Потапов. Кроме того, именно он контролировал наркобизнес в городе. Признавшись во всем этом Дементьеву, Потапов совершает самоубийство, чтобы избежать тюрьмы. Юля заботится о Косте. Илья возвращается на Кипр. На яхте он встречается с Яной, с которой сняли все обвинения — об этом позаботилась следователь Марина.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бывших не бывает
Бывших не бывает криминал, драма
2021, Россия
7.0
