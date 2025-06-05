Чем закончится сериал «Бывшие любимые»?

Наш ответ:

«Бывшие любимые» — российский мелодраматический мини-сериал, вышедший на телеканале «Домашний» в 2023 году. Главными героями выступают Светлана и Андрей, которые сошлись еще во время учебы в институте. Хотя они идеально подходили друг другу, после второго курса они расстались худшим образом. Спустя восемь лет судьба вновь сводит Свету и Андрея. Ныне Света живет с успешным бизнесменом Павлом и готовится выйти за него замуж. Андрей же стал парнем дочери этого бизнесмена от первого брака. Внезапно Света и Андрей осознают, что по-прежнему любят друг друга. Кроме того, Андрей сошелся с дочкой бизнесмена отнюдь не случайно.



Андрей выясняет, что Павел занимается финансовыми махинациями. Об этом же узнает Света. Именно действия Павла привели к краху фирмы, где работала Света. Девушка решает уйти от Павла, но он ее не отпускает. Приезжает Андрей. Павел ему угрожает — у него есть документы, компрометирующие Свету. В итоге стороны договариваются обменятся компроматом. В концовке Света уезжает с Андреем. Андрей сообщает, что оригиналы документов он передал коллегам, так что Павлу не удастся избежать наказания. Андрей делает Свете предложение. Она соглашается.