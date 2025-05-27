Чем закончится сериал «Букет примирения»?

«Букет примирения» — российский мелодраматический мини-сериал из четырех эпизодов, вышедший на телеканале «Домашний» 21 мая 2025 года. Главной героиней выступает флористка Настя, которая отлично делала свою работу, пока хозяйка цветочного магазина не обвинила ее в воровстве. Один из клиентов в лице Сергея узнает о произошедшем и решает выдать себя за адвоката Насти. Он проводит собственное расследование и выясняет, кто на самом деле стоит за преступлением. Настю оправдывают. Хозяйка предлагает ей вернуться, но девушка решает открыть собственный цветочный салон. Сергей тем временем влюбляется в Настю.
Заканчивается сериал тем, что полиция арестовывает Олега благодаря Дарье, Насте и Сергею. Также Настя узнает, что деньги на лечение ее бабушки дал Сергей. В итоге Настя и Сергей становятся парой. Спустя полгода Настя узнает, что беременна.
