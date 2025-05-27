Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Букет примирения»?

Чем закончится сериал «Букет примирения»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 27 мая 2025 Дата обновления ответа: 27 мая 2025

«Букет примирения» — российский мелодраматический мини-сериал из четырех эпизодов, вышедший на телеканале «Домашний» 21 мая 2025 года. Главной героиней выступает флористка Настя, которая отлично делала свою работу, пока хозяйка цветочного магазина не обвинила ее в воровстве. Один из клиентов в лице Сергея узнает о произошедшем и решает выдать себя за адвоката Насти. Он проводит собственное расследование и выясняет, кто на самом деле стоит за преступлением. Настю оправдывают. Хозяйка предлагает ей вернуться, но девушка решает открыть собственный цветочный салон. Сергей тем временем влюбляется в Настю.

Заканчивается сериал тем, что полиция арестовывает Олега благодаря Дарье, Насте и Сергею. Также Настя узнает, что деньги на лечение ее бабушки дал Сергей. В итоге Настя и Сергей становятся парой. Спустя полгода Настя узнает, что беременна.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Букет примирения
Букет примирения мелодрама
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
«Я в ужасе спрятался под креслом кинотеатра»: в детстве Кристофер Нолан не смог даже досмотреть этот культовый диснеевский мультик
Всего 32% на RT у фантастики с Сигурни Уивер и Хью Джекманом: но дело не в том, что фильм плохой — многие просто не поняли вот чего
Триквел «Крестного отца» тоже мог быть шедевром, если бы не ошибка в кастинге: фанаты винят в провале эту звезду
Похоронила мужа, а вскоре и сына: судьбе роковой блондинки из «Бриллиантовой руки» не позавидуешь – цена славы оказалась слишком высока
Усть-Марсианск, Юпитербург и Киберпатрики: ради съемок «Кибердеревни» создатели преодолели тысячи км, но Землю не покидали
Султан Сулейман никогда не любил Хюррем по настоящему: одна сцена в «Великолепном веке» подтверждает это раз и навсегда
«Я понял, что я мазохист»: говорили зрители в ожидании 3-х детективов с оценкой 7.9+ – но вам повезло, уже можете посмотреть залпом
«Муха укусила»: тест на знание цитат Мягкова - угадайте по одной фразе (в этот раз без «Иронии»)
Опять «триста тридцать пять»: всю «глубину глубин» этой шутки из фильма ДМБ понимают лишь знатоки российских законов – вы из таких?
«Совершенно новый проект»: Руперт Гринт готов снова сыграть Рона Уизли, но в Гриффиндоре его больше не ждите
Худших «Трех мушкетеров» сняли в России, лучших – далеко не в СССР: в топ-10 экранизаций Дюма есть даже дорама, но нет Боярского
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше