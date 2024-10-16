Чем закончится сериал «Будьте счастливы»?

«Будьте счастливы» — российский мелодраматический сериал с элементами фэнтези, состоящий из четырех эпизодов. Премьера состоялась в октябре 2024 года. Это история о девушке по имени Надя, чья жизнь заходит в тупик из-за того, что она не может забеременеть. В итоге муж уходит к любовнице, а отчаявшаяся Надя решает покончить с собой. Страшный замысел героини не удается, поскольку ее спасают оказавшиеся рядом медики. После этого инцидента девушка обнаруживает, что обрела сверхъестественную способность: отныне она видит, каким людям суждено быть вместе. Как раз в этот момент ей предлагают работу в ЗАГСе. Используя свой дар, Надя помогает людям обрести вторую половинку, хотя иногда попадает в нелепые ситуации.



Заканчивается сериал тем, что Надя сходится с Павлом. Кроме того, главной героине все-таки удается забеременеть. В то же время лучшая подруга Нади не решилась уйти от нелюбимого супруга к мужчине, к которому у нее возникли подлинные чувства.