Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Будьте счастливы»?

Чем закончится сериал «Будьте счастливы»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 16 октября 2024 Дата обновления ответа: 6 февраля 2025

«Будьте счастливы» — российский мелодраматический сериал с элементами фэнтези, состоящий из четырех эпизодов. Премьера состоялась в октябре 2024 года. Это история о девушке по имени Надя, чья жизнь заходит в тупик из-за того, что она не может забеременеть. В итоге муж уходит к любовнице, а отчаявшаяся Надя решает покончить с собой. Страшный замысел героини не удается, поскольку ее спасают оказавшиеся рядом медики. После этого инцидента девушка обнаруживает, что обрела сверхъестественную способность: отныне она видит, каким людям суждено быть вместе. Как раз в этот момент ей предлагают работу в ЗАГСе. Используя свой дар, Надя помогает людям обрести вторую половинку, хотя иногда попадает в нелепые ситуации.

Заканчивается сериал тем, что Надя сходится с Павлом. Кроме того, главной героине все-таки удается забеременеть. В то же время лучшая подруга Нади не решилась уйти от нелюбимого супруга к мужчине, к которому у нее возникли подлинные чувства.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Будьте счастливы
Будьте счастливы драма, комедия
2024, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Алина Аскерова 17 февраля 2025, 17:26
Хороший сериал. Мне понравился! Несмотря на то, что сначала Надя спит с другим мужиком без обязательств и для нее это не зазорно.
В общем, сериал годный.
17 февраля 2025, 17:26 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
Когда выйдет 3 сезон сериала «Плакса»? 1 комментарий
Роботы, полеты в космос и криосон: в Сети определили, в каком году происходят события «Интерстеллара» — осталось не так уж и долго
Виноват не сценарий, а Ниляй: 3 актрисы из «Клюквенного щербета», которые ушли из проекта из-за Фейзы Дживилек
Всего 32% на RT у фантастики с Сигурни Уивер и Хью Джекманом: но дело не в том, что фильм плохой — многие просто не поняли вот чего
Худших «Трех мушкетеров» сняли в России, лучших – далеко не в СССР: в топ-10 экранизаций Дюма есть даже дорама, но нет Боярского
«Совершенно новый проект»: Руперт Гринт готов снова сыграть Рона Уизли, но в Гриффиндоре его больше не ждите
Ничего не планируйте на 27-29 ноября: стриминги подарят сразу 6 мощных премьер – от отечественного «Дандадана» до комедии с Мадяновым
Султан Сулейман никогда не любил Хюррем по настоящему: одна сцена в «Великолепном веке» подтверждает это раз и навсегда
Усть-Марсианск, Юпитербург и Киберпатрики: ради съемок «Кибердеревни» создатели преодолели тысячи км, но Землю не покидали
Секрет под шляпой: почему Смоляков скрывает лысину, даже когда не снимается в «Мосгазе»
«Я понял, что я мазохист»: говорили зрители в ожидании 3-х детективов с оценкой 7.9+ – но вам повезло, уже можете посмотреть залпом
Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше