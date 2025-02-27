Меню
Чем закончится сериал «Будет светлым день»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 27 февраля 2025 Дата обновления ответа: 27 февраля 2025

«Будет светлым день» — российский мелодраматический мини-сериал из четырех эпизодов, вышедший в 2013 году. В центре сюжета супруг Даниил и Елена. Он работает редактором журнала, а она получила образование переводчицы. Пара вступила в брак по окончании университета. В дальнейшем гибнет мать Даниила, а его отец теряет дееспособность. Елена берется ухаживать за свекром. Тем временем Даниил отдаляется. Он изменяет Елене с Ириной, Ирина беременеет. Узнав об этом, Елена решает уйти от мужа. Она получает работу в фирме Николая Егорова и начинает новую жизнь.

Николай, в одиночку воспитывающий сына Никиту, влюбляется в Елену. Мальчику Лена тоже нравится. Однако идиллия прерывается автокатастрофой, в которую попадает Николай. Он остается в живых, но получает травмы. Ситуацией пользуются Игорь Игошин и Анжеда, бывшая жена Николая, которые переоформляют компанию Николая. Он теряет всё. Выписавшись из больницы, Николай направляется к Елене. Даниил узнает, что ребенок Ирины — не от него. Он решает вернуться к Елене. Также выясняется, что аварию, в которой пострадал Николай, организовали Игорь и Анжела. Их арестовывают. Елена отвергает Даниила, поскольку любит Николая. Николай возвращает себе компанию. Елена соглашается выйти замуж за Николая.

