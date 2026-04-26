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Чем закончится сериал «Большие надежды»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 26 апреля 2026

Сериал «Большие надежды» (Россия-1, 2020) состоит из 8 серий и заканчивается счастливым финалом.

К последней серии жизнь обеих подруг налаживается. Эра открывает издательство и берёт Зину в партнёры. Зина начинает писать романы под псевдонимом — и уже первая книга приносит ей успех. У девушек появляются деньги и признание.

В финале Эра случайно встречает Андрея — свою настоящую любовь, с которым судьба разлучала её на протяжении всего сериала. А Зина обретает счастье с Меркуловым. Обе подруги играют свадьбы в один день.

В итоге, несмотря на все испытания лихих 90-х и 2000-х — бандитов, предательства, потери — обе героини получают то, к чему шли: любовь, дружбу и уверенность в завтрашнем дне.

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Большие надежды
Большие надежды драма, мелодрама
2020, Россия
0.0
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