Чем закончится сериал «Большая вода»?

«Большая вода» — российский сериал, в котором сочетаются детектив, приключения, боевик и драма. Шоу состоит из одного сезона, который включает 16 эпизодов. Премьера состоялась на телеканале НТВ в декабре 2025 года.

О чем сериал

Отслужив много лет на флоте, Егор Ермаков возвращается в родной сибирский поселок к родным. Его младшая сестра уже стала взрослой, первая любовь Егора вышла замуж, а отец все еще надеется, что сын продолжит семейное дело. Егор же собирается вернуться в море, но серия таинственных событий и преступлений вынуждает его остаться. Егора подозревают в убийстве бывшего друга. Кроме того, поселок захватила золотая лихорадка, а связанную с этим преступную группировку возглавляет некий Хозяин. Егор вступает в борьбу с преступниками.

Чем закончился сериал?

В концовке Надя убивает Колесникова. Гриша же обещает вывести Колоса из города, но сам попадает в ловушку и погибает. Папочка пускает в бега, Алмаз убивает Надю, обставив дело как суицид. Отец Егора погибает в результате несчастного случая. После его похорон Егор решает остаться в поселке и продолжить дело отца. Хозяина арестовывают, но Колос помогает ему сбежать.