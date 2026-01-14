Чем закончится сериал «Беззащитные»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 14 января 2026 Дата обновления ответа: 14 января 2026

«Беззащитные» — турецкий драматический сериал, премьера которого состоялась 13 ноября 2024 года. России шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви». Проект также известен под названием «Сироты».

О чем сериал

В центре сюжета — шестеро потерявших родителей братьев и сестер, которые сражаются за выживание в Стамбуле. Некогда властный Явуз добивался руки Балу, но она любила обыкновенного школьного учителя Рыфата. В итоге Балу вышла замуж за возлюбленного, после чего они сбежали и поселились в лесу. Там они завели шестеро детей, занимаясь производством и продажей меда. Однажды Балу и Рыфат погибают в автокатастрофе. Дети вынуждены отправиться к родственникам. Об этом узнает Явуз, который решает отомстить Балу и Рыфату, погубив их детей.

Что случилось в концовке

Сериал закончился трагически: на свадьбе Зелихи и Юсуфа начинается кровавая бойня, устроенная бабушкой Мерьем, в результате которой Девран, Джемо и Явуз погибают в перестрелке, дети остаются без братьев, а злодеяния Мерьем и ее бабушки приводят к хаосу, хотя сама Мерьем пыталась остановить насилие, но не смогла.

Мерьем влюбляется в Деврана и, не получив взаимности, планирует помешать его свадьбе с Азизе, подмешав яд, но его удается нейтрализовать. Во время бракосочетания Зелихи и Юсуфа, которые первыми замечают вооруженных людей, начинается нападение, организованное бабушкой Мерьем. Юсуф получает пули, пытаясь остановить бандитов, а Девран, Джемо и Явуз погибают в перестрелке. Таким образом, дети остаются с сестрой, потеряв братьев, а ситуация с бандитской расправой выходит из-под контроля, несмотря на попытки Мерьем остановить ее.

Беззащитные
