Чем закончится сериал «Безграничная любовь»?

Чем закончится сериал «Безграничная любовь»?

Олег Скрынько 7 марта 2025 Дата обновления: 7 марта 2025
Наш ответ:

«Безграничная любовь» — турецкий мелодраматичесикий сериал. Проект стартовал в сентябре 2023 года. В настоящее время выходит второй сезон, поэтому информации о том, чем закончится эта история, пока нет. Шоу в доступно для просмотра в полном объеме в онлайн-кинотеатре «Иви». На данный момент в рамках второго сезона вышел 21 эпизод. По сюжету Халил Ибрагим, чьего отца убили в далеком прошлом, возвращается в родной край. Он хочет жениться на знакомой ему с детства Ясемин и зажить спокойной семейной жизнью. Этому препятствует давний конфликт с семейством Лето и новая встреча с очаровательной Зейнеп Лето. Кроме того, в Ясемин влюблен Тарик Лето.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Безграничная любовь
Безграничная любовь драма, криминал, триллер
2023, Турция
9.0
