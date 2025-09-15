Наш ответ:

«Без вины виноватая» — российский сериал, вышедший на телеканале Россия-1 в 2022 году.

Чем закончится сериал «Без вины виноватая»

В финале сериала «Без вины виноватая» каждый герой получает свой итог. Андрей решает расстаться с Ариной, а та вместе с ребенком уезжает в город. В это время Марков и Лена находят общий язык и помогают жителям деревни с необходимыми лекарствами. В клинике Сергей узнает, что Лена не причастна к гибели его жены и сына, и благодарит её, решив начать жизнь заново.



Мать Андрея после болезни поправляется в городской больнице и просит Елену не оставлять её сына. Руководительница клиники делает ДНК-тест ребенку Арины и объявляет, что теперь будет управлять больницей дистанционно, а сама отправляется работать рядовым врачом в Ивановку. Тем временем отношения Лены и Романа окончательно рушатся: в порыве ненависти он пытается её убить, но его вовремя останавливают полицейские. Борисов получает обвинение в покушении на убийство, а Марков — статус свидетеля.



В финале Лена возвращается в деревню, где её встречает Андрей. Здесь Сазонова решает открыть медпункт, а Лиза получает пост директора клиники.