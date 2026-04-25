Чем закончится сериал «Берега любви» и что случилось с Нюрой?

«Берега любви» — 12-серийная историческая мелодрама, вышедшая на телеканале «Домашний». Премьера состоялась 21 апреля 2026 года.

О чем сериал

Действие начинается в 1929 году. Настя Пахомова возвращается из города в родное село Бережки, где встречает друга детства Матвея Лыкова. Между ними вспыхивает любовь, но отец Насти — самый зажиточный человек в селе — категорически против парня из бедной семьи. Влюбленные решают бежать, но планы рушит гибель отца Матвея. Убежденный, что в смерти виноват Лукьян Пахомов, Матвей порывает с Настей. Дальше судьбы героев разворачиваются на фоне коллективизации, продразверстки, Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления. Настю ждут предательство сестры, вероломство мужа и разлука с младшим сыном. Матвей пройдёт через войну, потери и заключение.

Чем закончился сериал?

Сериал заканчивается хэппи-эндом: Матвей и Настя преодолевают все препятствия, мирятся и женятся. Матвей признает, что их чувства не угасли, и решает строить с Настей совместную жизнь, обретая долгожданное счастье после всех потерь и пережитой войны. Лукьян просит прощения за гордыню. Лукьян-старший погибает незадолго до финала, что становится тяжелым ударом.

Что случилось с Нюрой?

Сюжетная линия Нюры связана с психологической драмой: согласно отзывам зрителей, героиня не выдержала разрыва с Николаем и сошла с ума через два года после получения письма о расставании. Также сюжет затрагивает тему насилия, от которого Нюру спасает Настя.