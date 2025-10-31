Чем закончится сериал «Белый лист»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 31 октября 2025 Дата обновления ответа: 31 октября 2025

«Белый лист» — российский мелодраматический сериал, вышедший на телеканале «Домашний» в 2025 году.

О чем сериал

По сюжету главная героиня Ольга скорбит по погибшему мужу, который был выдающимся химиком. Чтобы свести концы с концами, девушка сдает комнату грубоватой Женьке. Изначально они неприязненно относятся друг к другу, но со временем сближаются. Оля получает работу ассистенткой химика Бутина, который работал с ее мужем. Для новой работы Оле нужно получить автомобильные права и подучить английский. В автошколе девушка знакомится с импозантным инструктором Анатолием. Он влюбляется в Ольгу, всячески помогая ей и Женьке.

Что показали в концовке?

Выясняется, что Бутин — не тот, за кого себя выдает. Оля вступает с ним в противоборство, чтобы сохранить доброе имя покойного мужа. Оля добивается, чтобы препарату Глинакспро отказали в патенте. Бутин остается не у дел. Ольга счастлива с Анатолием.

