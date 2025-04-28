Меню
Чем закончится сериал "Белая полоса"?

Олег Скрынько 28 апреля 2025 Дата обновления: 28 апреля 2025
Наш ответ:

«Белая полоса» - новый криминальный сериал, который еще не завершился. Так как финал первого сезона запланирован на 30 апреля, узнать концовку не представляется возможным. Ждите выхода всех серий, чтобы узнать развязку этой истории.

Напомним сюжет. На майора полиции Игоря Савина обрушиваются сразу несколько ударов: любимая жена уходит, отношения с дочерью-подростком резко портятся, а вдобавок его назначают начальником уголовного розыска. Новый отдел Савина — фактически пуст: прежняя команда арестована вместе с бывшим начальником, а взамен ему присылают сотрудников, которые либо неопытны, либо попали сюда за служебные провинности. Но самая серьёзная проблема — это полное отсутствие слаженности. Перед Савиным, у которого нет управленческого опыта, стоит сложная задача: собрать из разрозненных людей настоящую команду, иначе многие дела так и останутся нераскрытыми.

Белая полоса
Белая полоса детектив
2025, Россия
0.0
