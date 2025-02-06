Меню
Чем закончится сериал "Банда Зиг Заг"?

Олег Скрынько 6 февраля 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Финальный эпизод сериала "Банда Зиг Заг" начинается с того, что Тихон Львов окончательно убеждается в существовании шпиона в их рядах. Он выясняет, что главной целью противника является группа «слухачей» — слепых военных с уникальным слухом, способных заранее обнаруживать приближение самолетов. Львову удается выйти на след предателя и даже смертельно ранить его, но тот успевает активировать взрывное устройство, заложенное прямо над казармой «слухачей». Однако один из бойцов замечает посторонние шаги и успевает вывести своих товарищей за мгновения до детонации. Взрыв становятся свидетелями Федор Кириллов и Феликс Свидерский, работавший под прикрытием в банде.

Тем временем немцы решают нанести авиаудар по кораблям Балтийского флота, полагая, что теперь ничто им не помешает. Для успешного выполнения миссии «Букинист» поручает Кириллову установить радиомаяк на колокольне Петропавловского собора. Помощником он выбирает Свидерского. Однако Свидерский тайно передает в штаб информацию о готовящемся налете. Когда его раскрывает Индус, между ними завязывается борьба, в результате которой оба погибают. Львов прибывает на башню в последний момент и срывает планы противника, выводя оборудование из строя. Немецкие самолеты вынуждены вернуться на базу, а предатели арестованы. В финале Львов отправляет Юлю и Соню за линию фронта, пообещав, что после снятия блокады они вновь встретятся.

