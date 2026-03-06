Чем закончится сериал «Авария на дороге счастья»?

«Авария на дороге счастья» — российский мелодраматический сериал, вышедший на телеканале «Домашний».

О чем сериал

В центре сюжета — пианистка Марина, которая играет в онкологическом центре, где пребывает ее мать. Однажды Марина попадает под машину, за рулем которой была Вера, дочь влиятельного прокурора. Вместе с ней ехал ее жених Алексей. Отец Веры пускает в ход свои связи, чтобы избавить дочь от ответственности. Марина остается в живых, но получает серьезную травму позвоночника. Тем временем умирает мать Марины, а жених начинает отдаляться. Помогает Марине мучимый совестью Алексей. Он перевозит Марину в дом своих родителей. Марина и Алексей сближаются, но Марина не знает, что Алексей был в сбившей ее машине. Когда Вера осознает, что теряет Алексея, она принимает крайние меры.

Что будет в концовке?

Ближе к финалу этой истории Марина падает с лестницы. Она в тяжелом состоянии. Алексей винит себя в произошедшем, а Марина успокаивает его. Отец Алексея предлагает ему запустить собственный реабилитационный центр. Марине делают операцию, из-за чего она впадает в кому. Алексей постоянно находится рядом с ней. Чудесным образом Марина приходит в сознание. Она выздоравливает и вновь способна ходить. Кроме того, Марина рожает дочь.