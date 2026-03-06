Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хранитель камфорного дерева» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Авария на дороге счастья»?

Чем закончится сериал «Авария на дороге счастья»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 6 марта 2026 Дата обновления ответа: 6 марта 2026

«Авария на дороге счастья» — российский мелодраматический сериал, вышедший на телеканале «Домашний».

О чем сериал

В центре сюжета — пианистка Марина, которая играет в онкологическом центре, где пребывает ее мать. Однажды Марина попадает под машину, за рулем которой была Вера, дочь влиятельного прокурора. Вместе с ней ехал ее жених Алексей. Отец Веры пускает в ход свои связи, чтобы избавить дочь от ответственности. Марина остается в живых, но получает серьезную травму позвоночника. Тем временем умирает мать Марины, а жених начинает отдаляться. Помогает Марине мучимый совестью Алексей. Он перевозит Марину в дом своих родителей. Марина и Алексей сближаются, но Марина не знает, что Алексей был в сбившей ее машине. Когда Вера осознает, что теряет Алексея, она принимает крайние меры.

Что будет в концовке?

Ближе к финалу этой истории Марина падает с лестницы. Она в тяжелом состоянии. Алексей винит себя в произошедшем, а Марина успокаивает его. Отец Алексея предлагает ему запустить собственный реабилитационный центр. Марине делают операцию, из-за чего она впадает в кому. Алексей постоянно находится рядом с ней. Чудесным образом Марина приходит в сознание. Она выздоравливает и вновь способна ходить. Кроме того, Марина рожает дочь.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Авария на дороге счастья
Авария на дороге счастья мелодрама, драма
2026, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 20 комментариев
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 57 комментариев
В каком порядке смотреть киновсленную Marvel (КВМ) по хронологии? 18 комментариев
Выбросила кондиционер, узнав, что добавляют в стирку горничные — старые полотенца стали мягкими как облако
3 важных совета доктора Мясникова для пенсионеров 70+: сохранят здоровье и продлят жизнь на годы
Даже старые простыни засияют как новые: от жирных пятен пота и желтых следов поможет хитрость советских мамочек
«Дурак ты, Петя!»: Данелия готовил для «Мимино» совсем другой финал в духе пошлых комедий США — но советская цензура встала на дыбы
Всего 40 минут, а эмоций на неделю вперед: посмотрела «убийцу "Магической битвы"» в кино – теперь советую всем друзьям
«Моя вершина, мой шедевр»: Тарантино впервые раскрыл топ-3 своих картин — о «Чтиве» даже не заикнулся
Без Хаула, но со своими обаяшками: 3 аниме, похожих на «Ходячий замок» — у № 1 рейтинг выше 8, хотя снял не Миядзаки
Этот фильм считают «продолжением» «Острова проклятых»: сэр Бен Кингсли опять руководит психбольницей
Вы точно росли в СССР, если угадаете 5/5 фильмов по кадру с мотоциклом (тест)
Продолжение «Гравити Фолз» не снимут никогда, но в России сделали свою версию не хуже: Диппера с Мейбл заменили мачо и ботан
11 лет искал идеальную замену «Ментовским войнам», а потом включил этот сериал с Устюговым: местный герой «вообще не хуже Шилова»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше